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Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'nci yıldönümünde Kahramanmaraş'ta anıldı.

10.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:11Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş'ta anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'nci yıldönümünde 'ta anıldı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sırasıyla Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saat 09.05'de saygı duruşuyla devam eden program daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte il genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.

Anmat etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın ardından son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Mustafa Kemal Atatürk, Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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