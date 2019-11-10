Haberler » Güncel » Mustafa Kemal Atatürk Stockholm'de anıldı - Haber

Mustafa Kemal Atatürk Stockholm'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

10.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:18Mustafa Kemal Atatürk Stockholm'de anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde 'in başkenti 'de anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci dönümünde İsveç'te Stockholm Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene İsveç'te bulunan sivil toplum kuruluşları, büyükelçilik çalışanları, dernek ve federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende Atatürk'ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde burada toplanmış bulunuyoruz. Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü minnetle anıyor ve en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milleti onun izindedir. Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı hürriyetimizi daha ileriye götürmek için caba harcayacağız. Bu vesile ile Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" dedi. - STOCKHOLM

Mustafa Kemal Atatürk, Stockholm, Türkiye, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı
16:58 "Türkiye ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sırada"
16:52 Yeşilyurt sonbaharda bir başka güzel
16:52 Gölbaşı'nda Atatürk anıldı
16:56 TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:59:52