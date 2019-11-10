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- Mustafa Kemal Atatürk Stockholm'de anıldı

- Mustafa Kemal Atatürk Stockholm'de anıldıSTOCKHOLM - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

10.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:07
- Mustafa Kemal Atatürk 'de anıldı
STOCKHOLM - Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde 'in başkenti Stockholm'de anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci dönümünde İsveç'te Stockholm Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene İsveç'te bulunan sivil toplum kuruluşları, büyükelçilik çalışanları, dernek ve federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende Atatürk'ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde burada toplanmış bulunuyoruz. Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü minnetle anıyor ve en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milleti onun izindedir. Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı hürriyetimizi daha ileriye götürmek için caba harcayacağız. Bu vesile ile Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" dedi.
- Mustafa Kemal Atatürk Stockholm'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Stockholm, Türkiye, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA


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