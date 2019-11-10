Haberler » genel » Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de anıldı - Haber

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de anıldıİSTANBUL - Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:22
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde 'de anıldı
İSTANBUL - Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Taksim'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Taksim, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
12:07 Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
12:04 93 yaşındaki yaşlı adamın validen isteği bu oldu
11:42 96 yaşındaki Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu
11:39 Bandırmaya sevgilerini katıp, oyun oynayarak hazırlıyorlar
11:36 İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı duruşu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:28:06