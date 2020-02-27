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'Mustafa Kemal' Eskişehir'e geliyor

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek ve biletleri büyük ilgi gören oyunu Yılmaz Özdil de Eskişehir'e gelerek izleyecek.

27.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:12'Mustafa Kemal' Eskişehir'e geliyor

Türkiye'nin en önemli tiyatro sanatçılarından biri olan Müjdat Gezen'in Yılmaz Özdil'in yüz binlere ulaşan Mustafa Kemal kitabından uyarladığı ve aynı ismi taşıyan oyunu 4 Mart 2020 Çarşamba günü 'e geliyor.

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Atatürk'ün hayatını kaleme aldığı ve yüz binlere ulaşan Mustafa Kemal adlı kitabı, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlandı. 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de Eskişehir'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek oyunun biletleri internet üzerinden ve Turgut Özakman Gişesi'nden satışa çıkarken, Müjdat Gezen, Atatürk'ün yolundan yürüyen tüm Eskişehirlileri salona beklediklerini belirtti. Gezen "Mustafa Kemal'le ilgili söylenecek sözler kitaplara sığmıyor. Kalın bir kitap yaptı Yılmaz Özdil, yine de sığdıramadı. Ben de oyunlaştırıp 2 saate indirdim ama onun anlatılacak o kadar fazla şey var ki, ben oyunun sonunda çıkıp sunucuymuş gibi kalanları anlatıyorum. Atatürk'ün gösterdiği yoldan giden, O'nun değerlerine sahip çıkan, sanata ve sanatçıya büyük değer veren Eskişehir'de de oyunumuzu sahnelemek istedik. Oyunumuzu Yılmaz Özdil ve Yılmaz Büyükerşen birlikte izleyecekler. Ben tüm Eskişehirlileri 4 Mart günü Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ne bekliyorum" diyerek destekleri dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.


Mustafa Kemal Atatürk, Yılmaz Özdil, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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