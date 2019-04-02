Mustafa Kemal Kumbasar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN İLKADIM belediye başkan adayı olan Mustafa Kemal Kumbasar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN İLKADIM ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mustafa Kemal Kumbasar isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN İLKADIM adayı Mustafa Kemal Kumbasar kimdir? DP SAMSUN İLKADIM adayı Mustafa Kemal Kumbasar yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Kemal Kumbasar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN İLKADIM belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Kemal Kumbasar İLKADIM ilçesinde % 0,56 oranında oy almıştır. İLKADIM ilçesinde % 0,56 oranında oy olan Mustafa Kemal Kumbasar adlı DP adayı toplamda 1.038 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN İLKADIM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.