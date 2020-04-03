Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mustafa Keser canlı yayında Süleymanpaşalılar için söyleyecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek adına Süleymanpaşa TV'ye taşıdığı Evde Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Mustafa Keser'i Süleymanpaşalılar ile buluşturacak.

03.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:37
Mustafa Keser canlı yayında Süleymanpaşalılar için söyleyecek
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek adına Süleymanpaşa TV'ye taşıdığı Evde Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Mustafa Keser'i Süleymanpaşalılar ile buluşturacak.

Süleymanpaşa TV ekranlarından 3 Nisan Cuma günü saat 20.30'da gerçekleşecek canlı yayında Mustafa Keser Süleymanpaşalı vatandaşların isteklerini seslendirecek. Süleymanpaşa TV, Süleymanpaşa Belediyesi ve Cüneyt Yüksel Facebook sayfalarından canlı olarak yayınlanacak konser ile korona virüsünden etkilenmemek için evlerinde kalan vatandaşlar Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Mustafa Keser ile unutulmaz bir gece yaşayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin büyük ilgi gören kültürel ve sanatsal etkinlikleri içinde bulunulan süreçten dolayı canlı yayınlar ile devam ederken söyleşilerden konserlere, bilgilendirme programlarından şiir dinletilerine yepyeni sürprizler ile dolu etkinlikler Süleymanpaşalılar ile buluşmaya devam edecek. - TEKİRDAĞ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:44: Medya-İş'ten "Evde kal haber olma" çağrısı Açıklaması - Haber 12:44: Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyecek,... - Haber 12:44: Trakya'da mart ayı TÜFE oranları açıklandı - Haber 12:42: Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor - Haber 12:42: Gazipaşa Kaymakamı Öztürk pazarı denetledi - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber