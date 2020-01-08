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Mustafa Keser, Üsküdar'da müzikseverlerle buluştu

Besteci ve yorumcu Mustafa Keser, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi.

08.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:30Mustafa Keser, Üsküdar'da müzikseverlerle buluştu
Besteci ve yorumcu Mustafa Keser, 'da hayranlarıyla bir araya geldi.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü sanatçı, "Kara Tren", "Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın", "Haydar Haydar", " Türküsü" gibi Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinden sevilen eserlerini yorumladı.
Keser, eğlenceli üslubuyla fıkralar anlattığı konserde, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konser sonunda Mustafa Keser'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Mustafa Keser, Üsküdar, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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