Mustafa Kıyıcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT YERKÖY belediye başkan adayı olan Mustafa Kıyıcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT YERKÖY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Kıyıcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT YERKÖY adayı Mustafa Kıyıcı kimdir? BTP YOZGAT YERKÖY adayı Mustafa Kıyıcı yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Kıyıcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT YERKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Kıyıcı YERKÖY ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. YERKÖY ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Mustafa Kıyıcı adlı BTP adayı toplamda 28 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT YERKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.