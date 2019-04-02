Mustafa Kurnaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARAMAN BAŞYAYLA belediye başkan adayı olan Mustafa Kurnaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARAMAN BAŞYAYLA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Kurnaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARAMAN BAŞYAYLA adayı Mustafa Kurnaz kimdir? BTP KARAMAN BAŞYAYLA adayı Mustafa Kurnaz yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Kurnaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARAMAN BAŞYAYLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Kurnaz BAŞYAYLA ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. BAŞYAYLA ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Mustafa Kurnaz adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

KARAMAN BAŞYAYLA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.