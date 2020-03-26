Fahrettin Koca'nın öğrencilere tavsiyelerde bulunduğu açıklamasında Mustafa Kutlu okumalarını ve evde kalmalarını söyledi. Bakanın açıklamaları sonrası merak konusu haline gelen Mustafa Kutlu hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Mustafa Kutlu kimdir, Mustafa Kutlu hayatı sanatı ve eserleri

MUSTAFA KUTLU KİMDİR

Doğum tarihi: 6 Mart 1945

Kaç yaşında: 75 yaşında

Nereli: Erzincan

Eş: Sevgi Kutlu (e. 1969)

Ebeveynler: Nurettin Kutlu

Filmler: Uzun Hikâye

Erzincan'da doğdu. Erzincan Lisesini (1964), Erzurum A.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü (1968) bitirdi. Tunceli Lisesinde ve İstanbul 'da Vefa Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1974'te mesleğinden ayrılarak Dergâh Yayınlarında çalışmaya başladı.[1] Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayın müdürlüğünü 3. ciltten itibaren üstlendi. (8 cilt, 1976-1998). İlk hikâyeleri Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde çıktı (İlk hikâyesi 'O', 1968). 1979-1982 yılları arasında bu derginin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Ayrıca Adımlar (Erzurum), Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler'de hikâyeler yayınladı. Dergâh dergisinin genel yayın müdürü oldu (Mart 1990). Zaman gazetesinde "Bir Demet İstanbul" başlığı ile şehir yazıları (1986), Yeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları (1995) yazdı. Kanal 7'de kültür programları hazırladı.

Hikâyeleri

• Ortadaki Adam (1970)

• Gönül İşi (1974)

• Yokuşa Akan Sular (1979)

• Yoksulluk İçimizde (1981)

• Ya Tahammül Ya Sefer (1983)

• Bu Böyledir (1987)

• Sır (1990)

• Arkakapak Yazıları (1995)

• Hüzün ve Tesadüf (1999)

• Uzun Hikâye (2000)

• Beyhude Ömrüm (2001)[2]

• Mavi Kuş (2002)

• Tufandan Önce (2003)

• Rüzgarlı Pazar (2004)

• Chef (2005)

• Menekşeli Mektup (2006)

• Kapıları Açmak (2007)

• Huzursuz Bacak (2008)

• Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)

• Zafer yahut Hiç (2010)

• Hayat Güzeldir (2011)

• Anadolu Yakası (2012)

• Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013)

• Nur (2014)

• Trende Bir Keman (2015)

• Hesap Günü (2015)[3]

• İyiler Ölmez (2016)

• Tarla Kuşunun Sesi (2017)

• Sevincini Bulmak (2018)

Deneme-İnceleme

• Sait Faik'in Hikâye Dünyası (1968)

• Sabahattin Ali (1972)

• Siyasi Tarih Üzerine Konuşmalar 1 - İsmail Usta (1976)

• Şehir Mektupları (1995)

• Akasya İle Mandolin (1999)

• Yoksulluk Kitabı (2004)

• Vatan Yahut İnternet (2014)

• Dem Bu Demdir (2014)

• Vitrinde Olmak (2015)

• Bir Demet İstanbul (2016)

• İlmihal Yahut Arzuhal (2017)

• Fırtınayı Kucaklamak (2019)

• Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş (2020)

Çocuk Kitabı

• Yıldız Tozu (2004)