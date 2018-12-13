Mustafa Kutlu'nun "Ya Tahammül ya Sefer" Kitabı Panelde İşlenecek

Yazar Mustafa Kutlu'nun "Ya Tahammül ya Sefer" kitabı, "Yakın Dönem Klasiklerimiz" panellerinin ilkinde ele alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, 15 Aralık
'ta Ali Emiri
Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Moderatörlüğünü Hüseyin Akın
'ın üstleneceği etkinlikte, Prof. Dr. Köksal Alver
ile Dergah
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Ayçil
konuşacak.
Üniversite öğrencileriyle akademisyenlerin katılımını hedefleyen programda, dönemlerinde kitleleri büyük ölçüde etkilemiş, çok fazla insan tarafından okunmuş, toplumun yoğun ilgisini kazanan kitaplar ele alınacak. Erzincan
'da 1947'de dünyaya gelen Mustafa Kutlu, aralarında "Sevincini Bulmak", "Nur", "Uzun Hikaye", "Mavi Kuş", "Yoksulluk İçimizde", "Bu Böyledir", "İyiler Ölmez", "Sır", "Huzursuz Bacak", "Kapıları Açmak", "Rüzgarlı Pazar" ve "Hayat Güzeldir" adlı eserlerin de bulunduğu çok sayıda kitabı kaleme aldı.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:13