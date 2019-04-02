Mustafa Mihmat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ FELAHİYE belediye başkan adayı olan Mustafa Mihmat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ FELAHİYE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Mihmat isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAYSERİ FELAHİYE adayı Mustafa Mihmat kimdir? Bağımsız KAYSERİ FELAHİYE adayı Mustafa Mihmat yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Mihmat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ FELAHİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Mihmat FELAHİYE ilçesinde % 23,92 oranında oy almıştır. FELAHİYE ilçesinde % 23,92 oranında oy olan Mustafa Mihmat adlı Bağımsız adayı toplamda 930 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ FELAHİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.