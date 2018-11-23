Mustafa'nın Ölümüne, Turşudaki Tarım İlacı Neden Olmuş

23 Kasım 2018 Cuma 14:13



23 Kasım 2018 Cuma 14:13

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yediği yemeğin ardından fenalaşan 3 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın ölümüne makarnanın yanında yediği turşuya karışan tarım ilacının neden olduğu belirlendi.Azadi Mahallesi'nde oturan Fatma Yıldız, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde makarna yaptı, yanında da turşu ile çocuklarıyla birlikte yedi. Yemekten sonra fenalaşan Fatma Yıldız ile 4 çocuğuna götürüldükleri hastanede serum tedavisi uygulandı. Evlerine döndükten sonra gece geç saatlerde yeniden rahatsızlanan aile fertleri ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Hastaneye sevki sırasında küçük Mustafa yolda ölürken, annesi ile kardeşleri Ahmet (9), Sevgi (10) ve Tuğba Yıldız (14) tedavi altına alındı. Anne ve 3 kardeşin tedavisi sürerken, ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mustafa ise otopsisinin ardından dün Viranşehir'de toprağa verildi.Küçük Mustafa'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemede Yıldız ailesinin fertlerinin turşudaki tarım ilacından zehirlendiği ancak kesin sebebin makarna ve turşudan alınan numunelerin tahlil raporlarının açıklanmasının ardından netleşeceği bildirildi.- Şanlıurfa