Mustafa Öğretmenoğlu İlk Kez Kayserispor-Trabzonspor'un Maçını Yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 14.haftasında Cumartesi günü Kayseri Kadir Has
Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Kayserispor- Trabzonspor
karşılaşmasını Antalya
Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu
yönetecek.
Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu 2018-2019 sezonunda Kayserispor ve Trabzonspor'un ilk kez maçını yönetecek. Öğretmenoğlu'nun bu karşılaşmada yardımcılıklarını Eskişehir
Bölgesinden İsmail Şencan
ve Antalya Bölgesinden Murat Ergin Gözütok
yapacak. Maçın 4.Hakemi İzmir
Bölgesinden Kutluhan Bilgiç Merkez Hakem Kurulu
tarafından Kayserispor-Trabzonspor maçına atanan Mustafa Öğretmenoğlu bu sezon Kayserispor'un 3 maçında dördüncü hakem olarak ve 1 maçında ise VAR olarak görev yaptı. Öğretmenoğlu Kayserispor'un Fenerbahçe
, Medipol Başakşehir
ve Galatasaray
maçlarında dördüncü hakem olarak görev yaparken, Çaykur Rizespor
maçında ise AVAR olarak yer aldı. Öğretmenoğlu, bu sezon Trabzonspor'un Kasımpaşa
ve Akhisarspor maçlarında VAR olarak görev yaptı. Mustafa Öğretmenoğlu hem Kayserispor'un hem de Trabzonspor'un bu sezon ilk kez Cumartesi günü düdük çalacak.
"1'er galibiyet"
Mustafa Öğretmenoğlu, bugüne kadar Kayserispor'un 1 maçında görev yaptı. 2015-2016 sezonundaki Kayserispor-Akhisarspor (3-2) maçında görev yapan Öğretmenoğlu, Trabzonspor'un da 1 maçında görev yaptı. Antalya Bölgesi hakemi, geçen sezon Türkiye Kupası
'nda Erzurumspor-Trabzonspor (0-4) maçında düdük çalmıştı. - KAYSERİ
Mustafa Öğretmenoğlu,Trabzonspor,Kayserispor