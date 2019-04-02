Mustafa Ökeli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BATMAN GERCÜŞ belediye başkan adayı olan Mustafa Ökeli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BATMAN GERCÜŞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mustafa Ökeli isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BATMAN GERCÜŞ adayı Mustafa Ökeli kimdir? BTP BATMAN GERCÜŞ adayı Mustafa Ökeli yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Ökeli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BATMAN GERCÜŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Ökeli GERCÜŞ ilçesinde % 0,03 oranında oy almıştır. GERCÜŞ ilçesinde % 0,03 oranında oy olan Mustafa Ökeli adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Ökeli Kimdir?

Mustafa Ökeli, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BTP'den Batman, Gercüş Belediye Başkan Adayı oldu.

BATMAN GERCÜŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.