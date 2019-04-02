Mustafa Öksüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRŞEHİR BOZTEPE belediye başkan adayı olan Mustafa Öksüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRŞEHİR BOZTEPE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Öksüz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRŞEHİR BOZTEPE adayı Mustafa Öksüz kimdir? BTP KIRŞEHİR BOZTEPE adayı Mustafa Öksüz yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Öksüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRŞEHİR BOZTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Öksüz BOZTEPE ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. BOZTEPE ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Mustafa Öksüz adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

KIRŞEHİR BOZTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.