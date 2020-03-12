Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü"
- Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" dedi.
12.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:18
- Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü"
ANKARA - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor 'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. 1-0 iken direkten topumuz oldu. Onu atsaydık bugün galip gelecektik. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Sakat sakat hasta hasta oynadılar. Gerçekten üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
ANKARA - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor 'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. 1-0 iken direkten topumuz oldu. Onu atsaydık bugün galip gelecektik. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Sakat sakat hasta hasta oynadılar. Gerçekten üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü"
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Osmanlıspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Spor
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Spor
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner