Mustafa Özkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL SULTANBEYLİ belediye başkan adayı olan Mustafa Özkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SULTANBEYLİ ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Mustafa Özkan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL SULTANBEYLİ adayı Mustafa Özkan kimdir? BTP İSTANBUL SULTANBEYLİ adayı Mustafa Özkan yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Özkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL SULTANBEYLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Özkan SULTANBEYLİ ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. SULTANBEYLİ ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Mustafa Özkan adlı BTP adayı toplamda 416 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SULTANBEYLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.