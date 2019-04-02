Mustafa Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Kastamonu belediye başkan adayı Mustafa Öztürk oldu. CHP adayı Mustafa Öztürk, Kastamonu belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kastamonu belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Kastamonu belediye başkan adayı Mustafa Öztürk ile ilgili seçim sonuçları ve Kastamonu belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Kastamonu belediye başkan adayı Mustafa Öztürk oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kastamonu belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kastamonu aday yarışı ve Kastamonu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kastamonu Seçim Bilgileri

Kastamonu belediyesi için toplam sandık sayısının 240 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi için açılan sandık sayısının ise 239 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kastamonu belediyesi için katılım oranının ise % 82,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kastamonu toplam seçmen sayısının ise 77.518 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kastamonu belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Öztürk, Kastamonu yarışında % 18,15 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mustafa Öztürk toplamda 11.202 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Öztürk Kimdir?

Mustafa Öztürk, Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde 1965 yılında doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük'te tamamlayan Öztürk, Ankara Universitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği'nden mezun oldu.

1989 yılında Karayollarında göreve başlayan Öztürk, çeşitli sendikalarda görev aldıktan sonra 2014 yılında emekli oldu.

Emekli olduktan sonra kendi iş yeri aracılığıyla konut, işyeri, fabrika, Akaryakıt ve LPG dağıtım istasyonu gibi proje - yapım çalışmaları yapan Öztürk, çeşitli yatırımlarda proje danışmanlığı yapmakta.

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