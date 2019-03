Mustafa Pak: İlham Kaynağımız Atatürk'tür

Kaynak: DHA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, " Atatürk büyük bir hazinedir. Onu iyi tanır, anlar ve izinden gidersek sorunlarımızın tamamını çözeriz" dedi."ATATÜRK GERÇEK BİR LİDER"BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Ankara için hazırladıkları projeleri planlarken Atatürk'ten ilham aldıklarını belirten Pak, şunları söyledi:"Atatürk gerçek bir lider… O sadece bir iş yapmamış, hayatın her alanını kuşatmış. Milli mücadeleyi vermiş, milletin karnını doyurmuş, Sanayi hamlesi başlatmış örneğin Kayseri 'de ürettiği uçakları o yıllarda dünyaya satmış, Milli Ekonomi Modeli'nin temellerini o gün atmış. Çiftçiye avans vermiş, üretimi teşvik etmiş, Ziraatta, sanatta her şeyde müthiş bir hareketlilik başlatmış ve başarmıştır. 15 yıl gibi kısa bir sürede Osmanlıdan kalan borçlarını da ödeyerek Ülkenin ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır. Bu topraklarda yıkılmış, her şeyini kaybetmiş bir milletten yepyeni bir devlet inşa etmiştir. Çözümü çok zor olan onlarca sorunu imkansızlıklar içinde çözmeyi başarmış bir liderdir. Onu anlar ve izinden gidersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur.""ATATÜRK İLE MİLLETİN ARASINI AÇTILAR"Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'nin yolunu ve izini kaybettiğini söyleyen Pak, "Millet ile Atatürk'ün arası açılarak millet tekrar çözümsüzlüğe mahküm edilmiştir. Kendini dindar olarak tanımlayan millete; Atatürk'ün dinsiz olduğu söylenerek maalesef bu başarılmıştır. Bu gün Türkiye tekrar borca batmış ise, Tarımda hayvancılıkta, sanayide dışa bağımlı hale geldi ise Atatürk'ün çizdiği yoldan uzaklaşıldığı içindir. Millet ve devlet Atatürk'ten, fikirlerinden ne kadar uzaklaştı ise o kadar sorunları artmıştır" ifadelerini kullandı."HAYDAR BAŞ MİLLET İLE ATATÜRK'Ü TEKRAR BULUŞTURDU"BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş 'ın her yerde Atatürk'ü anlattığını söyleyen Pak, "Sayın Haydar Baş, yıllardır millete dindar Atatürk'ü, gerçek Atatürk'ü anlatıyor. Tüm konuşmalarında Atatürk'e yer veriyor. Bir eser kaleme aldı. Adı 'Hoş geldin Atatürk'. Bu eserde en az milleti kadar dindar olan, inanan maneviyatı güçlü bir Atatürk'ü anlattı. O anlattıkça millet Atasını tanıdı ve daha çok sevdi. Sevdikçe daha çok tanımak istedi. Yaptıklarını anlamaya, onu takip etmeye başladı. Milet olarak onun izinden yürüdüğümüz müddetçe aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur" diye konuştu. - Ankara