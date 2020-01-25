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Son dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. DHA'nın haberine göre, 3 kişinin cansız bedeni saat 17.30 sıralarında çıkarıldı. Cansız bedenlere ulaşılmasının ardından ölü sayısının 25'e yükseldiği tahmin ediliyor.

25.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:14Son dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle yıkılan birbirlerine 50 metre mesafedeki 2 apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir apartmanın enkazında saat 17.30 sıralarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

ERDOĞAN "22 KAYBIMIZ VAR" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili yetkili ağızdan yapılan son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00 sıralarında yaptığı açıklamada deprem sonucunda 22 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Demirören Ajansı'nın (DHA) 17.30'da servis ettiği habere göre 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu haber doğrultusunda ölü sayısının 25'e ulaştığı tahmin ediliyor.

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Kaynak: DHA

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