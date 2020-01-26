Haberler » Güncel » Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor - Haber

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor

ELAZIĞ'da Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'i (65) arama çalışmaları devam ediyor.

26.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:25Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor

ELAZIĞ'da Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'i (65) arama çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan Cuma saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezinde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'e ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Dün öğle saatlerinde kızı Nazmiye Düşmez (47), enkazdan sağ olarak çıkarılan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, seferber oldu.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02  Taş fırın ekmeği ustalarının zorlu gece mesaisi
12:01  Sis etkili oluyor
11:55  Rosatom, ticari reaktörler için kazaya dayanıklı yakıt üretti
12:00  Ekipler enkaz altından bir kişinin cansız bedenini çıkardı
12:00  Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler müdahalelere rağmen meydanları boşaltmıyor
26.01.2020 12:03:05