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Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i transfer etti

Kasımpaşa, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki golcü oyuncu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.

29.07.2019 16:29
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i transfer etti

Kasımpaşa, geçen sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Mustafa Pektemek'i transfer etti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'in sabah saatlerinde Medical Park Hastanelerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.


Mustafa Pektemek, Kasımpaşa, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
VATANDAŞ: büyük transfer başarısı tebrikler kasımpaşa''ya. . yurt dışından dev kulüplerde peşindeydi özellikle psg ve barça nın tekliflerini reddetmiş. . tebrikler
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