Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i transfer etti

Kasımpaşa, geçen sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Mustafa Pektemek'i transfer etti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'in sabah saatlerinde Medical Park Hastanelerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.