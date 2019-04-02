Mustafa Reşat Oktay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Reşat Oktay oldu. DSP adayı Mustafa Reşat Oktay, ANTALYA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ANTALYA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Reşat Oktay ile ilgili seçim sonuçları ve ANTALYA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Reşat Oktay oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ANTALYA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ANTALYA aday yarışı ve ANTALYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ANTALYA Seçim Bilgileri

ANTALYA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.437 olduğu belirlendi.

ANTALYA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.437 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ANTALYA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,22 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ANTALYA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.708.975 olduğu belirlendi.

ANTALYA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.456.341 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Reşat Oktay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP ANTALYA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Reşat Oktay, ANTALYA yarışında % 0,96 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mustafa Reşat Oktay toplamda 13.477 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Reşat Oktay Kimdir?

Mustafa Reşat Oktay, Antalya Çağlayan Lisesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. Kahta Sağlık Ocağı, Burdur Kızılkaya Sağlık Ocağı, Antalya Aksu Sağlık Ocağı'nda çalıştı. Antalya Kepez Belediye Başkan Yardımcısı olan Oktay, Antalyaspor'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2002'den bu yana Füm-ser Yönetim Kurulu Başkanı olan Oktay, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa Reşat Oktay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

DSP ANTALYA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.