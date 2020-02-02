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Mustafa Reşit Akçay: "Asla teslim olmamalıyız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takımın ligde kalma mücadelesiyle ilgili olarak, "Asla teslim olmamalıyız" dedi.

02.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:45Mustafa Reşit Akçay:
MKE Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takımın ligde kalma mücadelesiyle ilgili olarak, "Asla teslim olmamalıyız" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında evinde MKE Ankaragücü, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın her iki takım için de zor olduğunu ifade eden Akçay, "Her iki takım için de zor bir müsabakaya çıktık. Yeni transferlerimizle kazanmak istediğimiz bir müsabakadan berabere kalarak ayrıldık. Ancak, geleceğe umutla bakma duygularımız gelişti. Ligin boyunun kısalması tek handikap olarak karşımızda duruyor" diye konuştu.

"Ankaragücümüz ve bu taraftar için iyi sonuçlarla başarabiliriz"

Sonraki haftalarda takımın eksikliklerinin giderilmesi için çabalayacaklarını vurgulayan Akçay, şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki süreci takımın gerek taktiksel olarak gerek teknik olarak eksiklerini sizler de tespit edebiliyorsunuz. Teknik, taktik zeka ve tekrarla çözülebilecek olan sorunları çözeceğiz. Fiziki sorunlar zaman alabilir. Onlar içinde antrenman biliminin bize vermiş olduğu reçetelerden faydalanarak çözmeye çalışacağız. Umarım Ankaragücümüz ve bu taraftar için iyi sonuçlar alarak başarabiliriz."

Ankaragücü'nün kümede kalıp kalmayacağına yönelik sorulan bir soruyu cevaplayan Akçay, "Umut tükendiğinde insan olarak tükeniyorsunuz. Ben umudumu kaybettiğimde evime gidip torunlarımı sevmeliyim. Ama asla teslim olmamalıyız" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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