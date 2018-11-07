Mustafa Reşit Akçay ile Yollarını Ayıran Osmanlıspor, Osman Özköylü ile Anlaştı

Ligin 11. haftasında alınan 1-0'lık Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırma kararı alan Osmanlıspor yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Osman Özköylü'yü getirdi.

11 maçta aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 10'uncu sırada yer alan ve play-off potasının dışında kalan Osmanlıspor, bir dönem kulüpte görev yapan Özköylü ile anlaştı.

SON OLARAK DENİZLİSPOR'U ÇALIŞTIRIYORDU

Özköylü 3 hafta önce yaptığı açıklamalar sonrası olaylı bir şekilde Denizlispor'daki görevinden ayrılmıştı. 2013-2014 sezonunda Osmanlıspor'un başında olan Özköylü, Başkent ekibi ile 53 maça çıkmıştı.