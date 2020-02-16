Mustafa Reşit Akçay: Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, " Fenerbahçe 'yi yenmiş olabiliriz, bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak. Biz büyük Ankaragücü'nün bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız" dedi.Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akçay, "Bizim için zor bir müsabakaydı. Can suyuna ihtiyacı olan bir takımız. Bu müsabaka bize gelecekle ilgili güzel şeyler, öğretiler, öz güven bıraktı" diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Tabii büyük bir camia, takım. Ona karşı üstünlük sağlamak da kolay bir iş değildi. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zaman zaman topu rakibe vererek, oynamalarına müsaade ettiğimiz anlar da oldu. Ama bu bizim direkt oyun yapabilmemiz, rakibin arkasındaki alanlara hızlı hareket edebilmemiz için gerekli olan koşullardan biriydi" diye konuştu.

"AYAKLARIMIZ YERE BASACAK"

Bu galibiyetin ligin seyrinde neler getireceğinin sorulması üzerine Akçay, "Bana baraj yükseldi gibi geliyor. 35 olarak düşündüğümüz barajın 37-38'e kadar çıkmasına neden olabilir. Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz, bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak. Yukarısı bizim çok dikkat edeceğimiz bir yer değil. Biz büyük Ankaragücü'nün bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Kendimizle ilgilenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLERİ PROVOKE ETMEMELİYİZ"

Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Akçay, "Ersun Yanal bana 'Bunlar olabilir' dedi. Sağ olsun çok nazikti. Meslektaş olarak birbirimizi anladığımızı fark ettik, sarıldık. Mevlana'nın güzel bir sözüyle bu konuyu kapatmak istiyorum; Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün dündü cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Türk futbolu için de yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bazı şeyleri çok provoke etmeden güzel şeylerin peşine gitmemiz gerekiyor. Ben ajandası olan bir adam değilim" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları

- Ankara