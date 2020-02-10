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Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını yorumladı. Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır." dedi.

10.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:13

Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçay, " , Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor'da lider oyuncularda var. Sörloth ve Sosa gibi. Trabzonspor'da Abdülkadir'ler de takıma enerji verecektir. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır çok önemli bir seviye atladı, Uğurcan şu anda 50 milyon TL'lik kaleci." dedi.

"ÜLKE FUTBOLUNUN TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINA İHTİYAÇ VAR"

Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması. Bursaspor'un şampiyonluğunda olduğu gibi. Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım." açıklamasında bulundu.

Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor, Ankaragücü, Akçay, Spor


HABER YORUMLARI (14)
TRABZON:inşallah hakemleri ve medyanın da çoğunu yenerek şampiyon olur ama ne zaman trabzon şampiyonluğa oynasa hep önü kesiliyor rakip kulüp başkanları başta fenerbahçe korkudan ne yapacağını şaşırdı zaten her gün konuşuyorlar yıllardır trabzonun hakkı yeniyor kaç defa şampiyonluğunu aldılar elinden ama hala trabzon korunuyor destekleniyor diyorlar
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ÇEYKOVSKY:Hafi bakalım Oynadılar mı bilmiyorum ama oynamadılarsa Ankaragücü - Tirapzon maçı düşündürücü. Böyle bir açıklama yakışmadı...
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ADINIZI YAZIN:bu hafta fenere karşı varını yoğunu ortaya koyacan yani :) sen önce ligde kal şampiyonu düşünme
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ATİH ERİM:BU SENE TS NİN DAYISI ÇOH SAGLAMÇ BEN BİLE UMUDU KESTİM. BU LİG İZLENMEZ ARTIKIN
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ASLI:ARKASINDA BAKANLAR FUTBOL FEDERASYONU VE HAKEMLER VARKEN ŞAMPİYON OLMAZSA ŞAŞARIM BU TÜRK FUTBOLUNUN KATLİDİR AMA HARAM ZIKKIM OLSUN ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ACISI ÇIAKAR AMA.
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:sistem kuruldu yani
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EMRE:2010-2011 yılına benzer söylemler. Senin trabzonla maçın var. O sene hiç gelmeyecek. 2010-2011 de nasıl gömdüysek yine gömecez
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KENAN:Devlet güdümlü hamsiler için şu şampiyon olsun bu olsun bülteni açıldı al gülüm ver gülüm
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ALİ:ŞAMPİYON GALATASARAY SİZİN UMMANIZLA OLSA 35 YILDIR BİR KEZ OLSUN ŞAMPİYON OLURDU TS
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Yahu her şeyin altında art niyet aramayın neticede adam Trabzonlu ve Trabzonsporlu ne olmuş demişse bende biz olamazsak sivas olsun diyorum ne var bunda hayret bişey
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