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Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde nostalji rüzgarları esecek

19 Aralık Perşembe günü Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 19:30 itibariyle başlayacak olan konserde koro üyeleri, solo ve grup performansları ile birbirinden özel şarkıları seslendirecekler.

18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde nostalji rüzgarları esecek

70'li, 80'li ve 90'lı yılların gönülleri fetheden romantik melodileri ve ritmik şarkılarıyla "Atilla Yelken Nostaljik Pop Korosu", sizleri eğlencenin doruğuna çıkacağınız bir konsere davet ediyor.

Yelken; " Konser için vokal koçumuz Betül Özalp, yardımcı piyanist Abdülkerim Erdem ve perküsyon da Cemal Burkan Yücelir gibi değerli müzisyen arkadaşlarımla birlikte uzun zamandır çalışıyoruz. Her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Atilla Yelken Nostaljik Pop Orkestrası'nın da eşlik edeceği ve ücretsiz gerçekleştireceğimiz konsere bizimle birlikte şarkı söylemek isteyen herkesi davet ediyoruz." dedi.


Kültür Sanat

Kaynak: Bültenler

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