Mustafa Sandal'la eski eşi Emina Jahovic, birbirine düşman kesildi. Sandal'la selamı sabahı kesen Jahovic, Musti'in ezeli rakibi Tarkan'ın 'Sevdanın Son Vuruşu' şarkısını paylaştı. Emina, hem eski eşine hem de Musti'nin aşkı Melis Sütşurup'a taşını attı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Mustafa Sandal ile geçtiğimiz sene evliliğini bitiren Emina Jahoviç, eski eşine ezeli rakibi Tarkan'ın Sevdanın Son Vuruşu şarkısıyla gönderme yaptı. Sırp şarkıcı, eski eşini ezeli rakibi Tarkan'la vurdu. Emina Jahovic, aracında Tarkan'ın 'Sevdanın Son Vuruşu' şarkısını dinlediği anları Instagram'da paylaştı. Jahovic'in bu hamlesi 90'lı yıllardan bu yana süregelen Tarkan ile Mustafa Sansal'ın rekabetini akıllara getirdi. Jahovic'in şarkının "Sen artık benden sonra sevemezsin, yanmışsın/ Yüreğimden çıkardım, attığın kör kurşunu" bölümünü paylaşması da manidardı.

Mustafa Sandal'a Eski Eşinden Manidar Gönderme!">

MUTLULUK POZU VERDİ

Emina'nın bu hareketi, Mustafa Sandal'ın 4 aydır aşk yaşadığı Melis Sütşurup'a gönderme olarak yorumlandı. Mustafa Sandal'la sevgilisi Melis Sütşurup, önceki gün Etiler'de objektiflere mutluluk pozu verdi. Mustafa Sandal, yeni ilişkisiyle ilgili ''Allah'a şükür her şey yolunda. Gayet iyi gidiyor'' dedi.