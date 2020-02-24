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Mustafa Sandal, Bostancı Gösteri Merkezi'nde İzel'in hayalini gerçekleştirdi!

Mustafa Sandal geçtimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı. Yılların pop şarkıcısı Sandal, sahnesinde şarkıcı İzel'i ağırladı.

24.02.2020 08:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:30Mustafa Sandal, Bostancı Gösteri Merkezi'nde İzel'in hayalini gerçekleştirdi!

Mustafa Sandal'ın "Jest Oldu" şarkısının klibinde oynayan Türkiye eski güzeli Duygu Dikmenoğlu'na yıllarca özendiğini ve podyumda yürürken Mustafa'nın kendisine serenad yaptığını hayal eden 'in bu hayalini Mustafa Sandal sahnede gerçekleştirdi. Jest Oldu şarkısını İzel'in peşinden koşarak söyleyen Mustafa Sandal'a, İzel de podyumda yürür gibi yaparak eşlik etti.

Beraber Söylediler!

23 yıl sonra aynı sahnede buluşan Mustafa Sandal ve İzel, Sandal'ın yıllar önce İzel'e verdiği iki hit şarkı Emanet ve Eyvallah'ı birlikte seslendirdi.


Duygu Dikmenoğlu, Mustafa Sandal, Sandal, İzel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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