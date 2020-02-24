Mustafa Sandal, Bostancı Gösteri Merkezi'nde İzel'in hayalini gerçekleştirdi!

Mustafa Sandal'ın "Jest Oldu" şarkısının klibinde oynayan Türkiye eski güzeli Duygu Dikmenoğlu'na yıllarca özendiğini ve podyumda yürürken Mustafa'nın kendisine serenad yaptığını hayal eden İzel 'in bu hayalini Mustafa Sandal sahnede gerçekleştirdi. Jest Oldu şarkısını İzel'in peşinden koşarak söyleyen Mustafa Sandal'a, İzel de podyumda yürür gibi yaparak eşlik etti.

Beraber Söylediler!

23 yıl sonra aynı sahnede buluşan Mustafa Sandal ve İzel, Sandal'ın yıllar önce İzel'e verdiği iki hit şarkı Emanet ve Eyvallah'ı birlikte seslendirdi.