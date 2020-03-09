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Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması

Yıllar önce O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Mustafa Sandal, konuk olduğu bir programda "O bir müzik yarışması değil, jüri şovu" diyerek Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

09.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:32

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Müzik yarışmalarından bahseden Sandal, bir dönem jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'ye ağır göndermelerde bulundu.

"O SES TÜRKİYE JÜRİ ŞOVU"

2012 ve 2013 yıllarında O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, önceki gün katıldığı programda "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek şu sözlerle Acun Ilıcalı ve diğer jüri üyelerine gönderme yaptı: "Benim de ilk iki sene jürisi olduğum dönemden itibaren hiçbir zaman müzik yarışması değildi. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O aslında bir jüri şovu ve eğlence programı."

"IŞIKLAR SÖNDÜĞÜNDE HERKES KÖŞEYE ÇEKİLECEK"

"Oradan takım kurulurken ben bunu ilk andan itibaren yarışmacılara çok net anlatıyordum; burası bir deneyim, buradan keyif almaya bakın diye. Burada ışıklar söndüğünde sona gelindiğinde herkes kendi köşesine çekilecek ve siz bir boşluğa düşeceksiniz. Burada olanların farkında olursanız düştüğünüzde de o mesafeniz o kadar kısa olur. Türkiye'de gerçek anlamda bir yetenek yarışması yok."

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Etiketler : Mustafa Sandal, O Ses Türkiye, Türkiye, Magazin
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Yorumlar (5)
TÜRK:Valla çok doğru söylemiş. o ses Türkiye yarışması baydı artık. Zaten acunun bu kanalında hep eğlence programları var. Tv 8 kadar boş bir kanal yoktur
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İLKNUR:cok dogru demıs
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MAMİ:adam hakklı bence acun ılıcalıyada gönderme fln yapmamış
Cevap Yaz 2 22
PAŞALI:Mustafa Sandal çok ayıp etmiş. O ses yarışmasından ünlü olan şarkıcılar da oldu kimse kimseye haksız yere çamur atmasın. zamanında ekmeğini yemişsin güzel bir yarışma eğlence müzik bir arada güzel bir program diyebilirdi Sandal.
Cevap Yaz 25 9
SEFEROĞLULARI:PAŞALI sen de Acunun avukatı mısın? Adam doğruları söylemiş, sen niye alınıyorsun? üstelik hakaret veya kötüleme de yok.
0 0

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