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Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla ilgili soru üzerine "Beni bermuda şeytan üçgenine sokma" dedi.

15.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:01

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sandal, Cem Yılmaz'ın yeni ilişkisi hakkında herkesi şaşkına çeviren bir yorum yaptı.

"BENİ BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİNE SOKMA"

Özcan'a projelerinden bahseden Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile olan ilişkisini bitirdikten sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla ilgili soru üzerine de çarpıcı açıklamalar yaptı. gündemine bomba gibi düşen yeni ilişki hakkında konuşan Sandal, şunları söyledi: "Bu sandal her türlü deniz şartlarında böyle selametle seyredebilir ama o Şeytan Üçgeni'ne sokma beni. Bu sorunun cevabı Cem, Cem... O Cem Yılmaz! Dolayısıyla Cem doğru tartıp, biçip, ölçmeden hiçbir şey yapmaz. Normal standart insanda 28 tane tilki vardır Cem'de 2863 tane var. O tartar, biçer, ölçer ve hata payı çok azdır. O tartıp, ölçüp, biçip oradan da gönlüne aktarmıştır. Gönlünden de oraya aktarmıştır. Vardır bir bildiği... Serenay Sarıkaya'yı da tanımadım bilmiyorum sadece bir kere 'Merhaba' demişliğimiz var."

KİTABINDAN DEFNE SAMYELİ BÖLÜMÜNÜ ÇIKARDI

Mustafa Sandal, hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' kitabında yaşadığı ilişkileri kaleme alırken Defne Samyeli'ye de yer verdi. Sandal'ın bu hareketi karşısında küplere binen Defne Samyeli ise "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istemediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" demişti.

Bilal Özcan'ın programında bu konuya da değinen Mustafa Sandal, kitabın sekizinci baskısından itibaren Defne Samyeli kısmının çıkartıldığını söyleyerek kimseyi kırmak ya da kızdırmak gibi bir niyetinin olmadığını anlattı.

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