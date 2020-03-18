Mustafa Sandal'dan Serra Yılmaz'a olay sözler!
Geçtiğimiz yıllarda "Türk'üm ama bu benim suçum değil' diyen ünlü oyuncu Serra Yılmaz, uzun süre eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Yıllar önce İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz'ın korona virüsü nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek istediği iddia edilmişti. Şarkıcı Mustafa Sandal, bu iddiaların ardından Serra Yılmaz'a sert sözlerle tepki gösterdi
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Sosyal medyada bir fotoğrafın altına yorum yapan Sandal , "Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Magazin
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Magazin
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Magazin
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Magazin
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Magazin
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Magazin
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım