Mustafa Sandal'dan Serra Yılmaz'a olay sözler!

Sosyal medyada bir fotoğrafın altına yorum yapan Sandal , "Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş" ifadelerini kullandı.





Kaynak: Snob Magazin