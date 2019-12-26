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Mustafa Sandal, fenomen Duygu Özaslan'la sokak ortasında dans etti

Şarkıcı Mustafa Sandal, son zamanlarla sık sık zaman geçirdiği kendisinden 21 yaş küçük sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile sokak ortasında el ele dans etti.

26.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:11

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomenleriyle yurt dışına giden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer de bir fenomenle sokak ortasında düet yaptı.

SOKAK ORTASINDA ŞARKI SÖYLEDİLER

Son günlerde yaptığı çapkınlıklarla adından söz ettiren Mustafa Sandal'ın çektiği videolarla kısa sürede ünlenen fenomen Duygu Özaslan ile olan videosu gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda birlikte yurt dışına çıkan ikili, bu sefer de gece yarısı sokakta el ele düet yaptı. Sandal'ın videonun başında kendisinden 21 yaş küçük olan Duygu Özaslan'ı yanağından öpmesi de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Duygu Özaslan dün akşam geç saatlere kadar Mustafa Sandal ile stüdyoda zaman geçirdi. Özaslan bu anları da Instagram hesabından yayınladı.

ALEYNA TİLKİ'NİN ARKASINDAN EL HAREKETLERİ YAPMIŞTI

Önceki akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine katılan Mustafa Sandal, önünde dans eden Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı el hareketleriyle dikkat çekmişti. Bu görüntüleri ortaya çıkaran gazeteci Erol Köse ise konu hakkında açıklama yaparak Mustafa Sandal'ın pasta töreni sırasında kalabalık olunca arka sırada durduğunu, o konumdan enerji yolladığını söylemişti.

KEREM BÜRSİN İLE AŞK YAŞADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Çektiği videolarla kısa sürede fenomen olan ve uzun yıllar süren ilişkisini bitiren Fenomen Duygu Özaslan'ın oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özaslan ise Instagram hesabından paylaşım yaparak Bürsin'le bir araya gelmediklerini ve aşk iddialarının kesinlikle yalan olduğundan bahsetmişti

Mustafa Sandal, fenomen Duygu Özaslan'la sokak ortasında dans etti

Mustafa Sandal, Sandal, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
AVUKAT: belki de tövbe edeceklerdi art niyeli olmayın lutfen
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KUZEYİN UŞAĞI: ne olacak. al birini. . vur ötekine. . arsızlık edepsizlik almış yürümüş. . . . . .
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ORHAN AKG: Bu herifin yaptıklarını sıradan biri yapsa cinsel istismar, taciz, sapkınlık ve sapıklıktan içeri tıkarlardı !!!
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AHMETS: bu nedir yaaa
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MUSTAFA: mustafadamı sımdı kabahat bu kızın anası babası yokmu kızım senın ne ısın var o herıfın yanında demıyolarmı yada kız demıyormu babam yasında bır herıfle ne ısım olur dıye
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BZZTT: para varsa ortada aradaki seneler kaybolur
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