Mustafa Sandal İki Oğluyla Tatile Çıktı

Emina Jahovic'ten haziran ayında boşandıktan sonra adı Ceren Hindistan ve Irmak Ünal'la anılan Mustafa Sandal, çocuklarını da yanına alıp Londra'ya gitti.

NELER OLMUŞTU?

Mustafa Sandal, geçen haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Geçen günlerde yüzünün yarısını gösterdiği bir kadınla çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Bu karedeki kadının Ceren Hindistan olduğu konuşulmuştu. Ancak Mustafa Sandal'ın yanındaki kadının oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal olduğu iddia edilmişti. Oğullarıyla birlikte Londra'ya giden Mustafa Sandal uçaktan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Baba ve oğulların baş başa tatili başlıyor. Bekle bizi Londra.''