Mustafa Sandal İle Birlikte Olduğu Öne Sürülen Irmak Ünal Kimdir?

Ceren Hindistan katıldığı programda, Mustafa Sandal'ın Irmak Ünal ile birlikteyken kendisine mesaj attığını belirtti. Mustafa Sandal'ın birlikte olduğu öne sürülen Irmak Ünal kimdir?

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası oyuncu Cihan Ünal, annesi manken Sabiha Tarhan olan Irmak Ünal'ın babasının Türkan Şoray ile evliliğinden de Yağmur Ünal adında bir kız kardeşi bulunuyor. İlkokul eğitimini 1994 yılında Yükseliş Kolejinde tamamlayan oyuncu. Ardından Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden eğitim alarak 1998 yılında mezun oldu.

RADYOCULUĞA MERAK SARDI

Üniversite yıllarında radyoculuğa meraklı olan Ünal, Radyo Bilkent'in kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu. 1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı ve 2002 yılında mezun oldu.

OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Irmak Ünal, 2000 yılında San Francisco'da Bela Union Theatre ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla sahneye çıktı. Yapımcısı Abdullah Oğuz ve Mahinur Ergun'un eserinden 2002 yılında çekilen "Kampüsistan" adlı dizide oynadı. 2004 yılında senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, "Haziran Gecesi" adlı dizide Su Tarhan karakterini canlandıran oyuncu, ardından sırasıyla "Nehir" ve "Ahh İstanbul" dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte "Eyvah Çocuklar" adlı çocuk programını sundu.

ZEKİ MÜREN'İN SON GÜNLERİNİ ANLATAN FİLMDE OYNADI

2009 yılında çekimleri Alanya'da yapılan, senaryo ve yönetmenliğini Ülkü Erakalın üstlendiği, Zeki Müren'in son 9 gününü anlatan "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" adlı filmde Ediz Hun, Selma Güneri, Tomris Oğuzalp, Özgür Özberk ile başrolde oynadı. Ünal, Ağustos 2010 yılında Emre Karabacak ile evlendi ve bu evlilikten Kayla adında kızı ve Vadi adında oğlu oldu.