10.07.2019 08:44
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Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Melis Sütşurup, geçtiğimiz gün ayrıldığı Mustafa Sandal için "Çirkin şeyler görüp ayrıldım" demişti. Şarkıcı Mustafa Sandal'dan, yapılan açıklamaya jet hızında bir yanıt geldi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitirmişti. Ayrılık sonrası röportaj veren Sandal, "Melis ile güzel vakit geçirdik" dedi. Bu açıklamaya sinirlenen Sütşurup ise 2. Sayfa'ya özel açıklama yaparak ayrılığa aldatmanın değil daha çirkin bir şeyin sebep olduğunu söyledi. Melis Sütşurup'un bu açıklamaları karşısından Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İYİ VAKİT GEÇİRDİK AMA ANLAŞAMADIK OLMADI"

Yazılı açıklama yapan Mustafa Sandal, şunları söyledi: "Her ilişki sonrası illa kavga etmek mi doğru olan? Elbette hayır! En azından benim tarzım değil. "İyi vakit geçirdik ama anlaşamadık olmadı" demek midir kötü olan? Evet kıymetli günlerdi, kaliteli zaman geçirdik ama maalesef olmadı ve ayrıldık. Bu kadar net. Benden bir kadın ve iyi bir anne için kötü cümleler söylememi beklemesin kimse…

"ÇİRKİN İMALAR"

Ve evet iki tane aslan gibi evladım var ve onlara "Size üvey kardeş getirmeyeceğim" diye söz verdiğim doğru. Hayat neler getirir bilemem ama sözümü tutmaya çalışacağım… Ayrılık sonrası sorulan bir soruya karşı tarafı incitmeden yanıt vermek isteyerek hata mı yaptım? Hayır bence hata yapmadım… Peki, kırmak istemeden iyi niyetle söylediğim cümlelerin karşılığı "çirkin imalarda bulunmak" mı olmalı? Bunun cevabını da güzel ve iyi kalpli insanların yorumuna bırakıyorum.

"BİZ BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ O BANA YETER"

İyi niyetle başlayan ilişkilerin, şayet bitecekse (ki bunu kimse istemez) yine iyi niyetle ve güzel cümlelerle bitmesi dileklerimle… Biz 25 yıldır birbirimizi çok iyi tanıyoruz ya o bana yeter dostlar."

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Melis SütşurupMelis Sütşurup'tan ayrılık açıklaması: Nedenini söylemeye terbiyem izin vermez

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal, Sandal, Magazin

YORUMLAR (6)
GÜZEL OLACKTİ: Evlenmeden beraber olmak çirkinidir sonra dönüp çocuklarımıza anlatamayacagimiz şeyleri yapmamaniz lazım
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VELİ: aman mustafa takılma abi. hayat boş devamını yazmıyım. yakısıklı olgun erkeksin özgürsün. zenginsin. takıl abi çok mesele etme gönül verme kadınlara.
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MİNİK KUŞ: Kimle basmış acaba
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HASAN: sadece iyi vakit geçirdik dediysen kızmıştır, kendisiyle sadece zeck için takıldığını sanıp kızar kadın, daha net olacaksın çünki kadın en ufak masum sözünden tonla anlam çıkarıp sorun çıkarmaya çok yatkın yaratılmıştır, kadına net olacaksın baktın yorumu farklı olmuyor başka yere çekiyor hemen uzamadan anlamını tekrar edeceksin, anlasın uzatmasın, yine anlamıyorsa yapacak birşey yok, klasik vırvırcı kadın tipidir onlara yapacak birşey yok, yoluna devam edeceksin.
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REYİS: salakça bir söz tutmuş kendileri
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BİZ SENİ ÇOKKK SEVİYORUZ MUSTAFA BEY...: BİZ SENİ ÇOKK SEVİYORUZ MUSTAFA BEY
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