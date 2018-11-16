16 Kasım 2018, 19:05
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Mustafa Sandal Paylaşımıyla Kafaları Karıştırdı

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini geçen Haziran ayında bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla herkesi şaşırttı.

Adı geçen ay Ceren Hindistan'la anılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal ile birlikte olduğu iddia edilen 48 yaşındaki şarkıcı, geçen gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.

LONDRA'DA BULUŞTULAR

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap verdi.

Ceren Hindistan,Serel Yereli,Londra,Mustafa Sandal
16 Kasım 2018 Cuma 19:05



YORUMLAR (12)
KAFASSİ: kız güzelmiş
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ZEYNEP: Emina kim ya? Fazla değer verdiler ona..Musti harika birisi..İnşallah gonlune gore bulur istediklerini...
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FİRAT: Kiyamam baska haber yokmuydu
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