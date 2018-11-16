Mustafa Sandal Serel Yereli ile Akşam Yemeğinde!

10 yıllık evliliğin ardından Ceren Hindistanlı, Irmak Ünal gibi çeşitli isimlerle adı aşk dedikodularına karışan Mustafa Sandal, instagram hesabından Serel Yereli'li paylaşım yaptı, ortalık karıştı.

AŞK MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Emina Jahovic'le, 2 çocuklu 10 yıllık evliliğini kısa zaman önce bitiren Mustafa Sandal'ın özel hayatı şu sıralar magazin dünyasının merkezine oturdu. Özel hayatındaki hızıyla şaşkınlık yaratan Sandal'ın adı, Ceren Hindistan'la anılmıştı. Ancak başarılı şarkıcı Mustafa Sandal ilişkiyi yalanlasa da oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı.

''İSTERSEK DAĞLAR DAĞLAR''

Ceren Hindistanlı'nın ardından, Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'la birlikte olduğu öne sürülen Mustafa Sandal geçtiğimiz gün iki oğlu ile birlikte Londra'ya gitti. Londra'da oyuncu Serel Yereli ile buluşarak, akşam yemeği yiyen şarkıcı, instagram hesabından paylaşım yapmayı da unutmadı. Paylaşımına, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu düştü. Sandal'ın notuna karşılık genç oyuncu Yereli ise, "Yaa istersek dağlar, dağlar" cevabını verdi.