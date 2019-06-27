27.06.2019 15:36
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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup yollarını ayırdı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup yollarını ayırdı

Emina Jahovic ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Çift, Sandal'ın telefonuna gelen mesajlardan sonra ayrılık kararı aldı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal 2 çocuğunun annesi Emina Jahovic'ten geçtiğimiz sene tek celsede boşandı. Adı birçok kadınla anılan Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup'la aşk yaşamaya başladı. Ancak yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan ikili yollarını ayırdı.

YOLLARINI AYIRDILAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Sütşurup'un yakın çevresine, "Mustafa ile Amerika'da kavga ettik. Cep telefonunda öyle bir mesaj gördüm ki, benim için artık bitti" dediği iddia edildi.

ATTIĞI MESAJLARI İFŞA ETMİŞTİ

Mustafa Sandal'ın adı, Boşandıktan sonra başta oyuncu ve model olan Ceren Hindistan olmak üzere pek çok güzelle anılmıştı. Hatta Hindistan 2. Sayfa programına konuk olduğunda Sandal'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmişti.

Emina Jahovic , Melis Sütşurup , Mustafa Sandal , Sandal , Magazin

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