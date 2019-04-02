Mustafa Sarıçalı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA YUNUSEMRE belediye başkan adayı olan Mustafa Sarıçalı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Mustafa Sarıçalı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA YUNUSEMRE adayı Mustafa Sarıçalı kimdir? BTP MANİSA YUNUSEMRE adayı Mustafa Sarıçalı yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Sarıçalı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA YUNUSEMRE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Sarıçalı YUNUSEMRE ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. YUNUSEMRE ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Mustafa Sarıçalı adlı BTP adayı toplamda 362 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.