Mustafa Sarıgül: "1 Nisan'dan Sonra Şişli Yönetiminin Büyük Bir Bölümünde Kadınlar Görev Alacak"

Kaynak: İHA

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Kadın Adayları Destekleme Derneği ile birlikte "Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi" imzaladı. Kadınların Mustafa Sarıgül'e büyük ilgi gösterdiği imza töreninde Sarıgül, "1 Nisan'dan sonra Şişli yönetiminin büyük bir bölümünde kadınlar görev alacak" dedi.Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, kadınların daha çok yer aldığı bir belediye için "Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi" imzaladı. Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı (KADER) Başkanı Nuray Karaoğlu ile birlikte imzalanan protokol törenine katılan kadınların Mustafa Sarıgül'e olan ilgileri ve desteği dikkat çekti.Kadınların yerel yönetimlerde yer almasının önemine vurgu yapan KADER Başkanı Nuray Karaoğlu, "Yerel yönetimler, kadınlara doğrudan doğruya dokunan mekanizmalar. Bir ilde bir ilçede yaşayan kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar ve tabii ki erkekler var. Erkeklerin ve kadınların ihtiyaçları birbirlerinden farklı" dedi.Yerel seçimlerde seçilmesi halinde Şişli Belediyesinde kadınlara büyük yer vereceklerini söyleyen Sarıgül, "Her yerde söylüyorum, bundan sonra belediyemize ilk girişte, vatandaşımızın ilk talebini gönüllü kadınlarımız karşılayacak. Kadınlarımızın tamamı belediyelerimizde görev alacak ve o şefkatle o güler yüzle bütün Şişli'deki yurttaşlarımızın sorunlarını çözecekler. Şişli'nin yüzde 80'inde kadın ele olacak ve Şişli'yi kadınlarımızla beraber inşallah yöneteceğiz" dedi."Şişli'de başarı var, emek var, göz nuru var, kadın dostu bir belediye var"Seçimlere yönelik anket sonuçlarını değerlendiren DSP Şişli Belediye Başkan adayı Sarıgül, "Bugün bir siyasi parti genel merkezinin bütün İstanbul ile ilgili yaptığı anketler bir noktayla bize ulaştı. İsim vermemiz ayıp olur, doğru bir şey olmaz ama bakıyorsunuz ki İstanbul'un birçok ilçesinde şu ittifak, şu ittifakın oyu bu ama Şişli'ye geldiğiniz zaman diyor ki gerçek halkın ittifakı en önde gidiyor. Şişli'ye geliyor diyor ki kadınların ittifakı, halkın gerçek ittifakı, yurttaşlarımızın ittifakı Şişli'de bütün hesapları alt üst etmiş. Şişli'de başarı var, emek var, göz nuru var, kadın dostu bir belediye var. Ak güvercin Ankara'dan uçmuş, kadın dostu belediye için 31 Mart akşamı Şişli'ye konacak" ifadelerini kullandı."1 Nisan'dan sonra Şişli yönetiminin büyük bir bölümünde kadınlar görev alacak"Kadınların yaşadığı sorunlara değinerek bu konuda çalışacaklarını dile getiren Sarıgül, "Ülkemizde hele hele bu ortamda, bu yüzyılda ne yazık ki tacize uğrayan kadınlarımız var. Evinde son derece mutsuz olan değerli kadınlarımız var. Biz istiyoruz ki kadınlarımız mutlu olsun. Kadınlarımız özgür olsun. Kadınlarımız güvende olsun. Biz istiyoruz ki kadınlarımızın yüzü gülsün ama kültürleri de özgür olsun. Dün olduğu gibi 1 Nisan'dan sonra Şişli yönetiminin büyük bir bölümünde kadınlar görev alacak. Türkiye'de bütün belediyeler içerisinde en yüksek kadınımızla çalışan belediye Şişli Belediyesi olacak. Kadın dostu belediye yola çıktı geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL