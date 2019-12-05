24 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, "Zaman zaman iyi oynadığımız bir maç oldu. Oyunun bazen heyecanına kapıldık ve basit pas hataları yaptık. Oyun anlamında memnunum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında 24 Erzincanspor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, "Kulüp olarak kupada 5'inci tura geldikleri için çok mutluyuz. Beşiktaş'ı Erzincan'da ağırlayacağız. Bölüm bölüm iyi oynadık. Maçtan önce konuştuğumda da mücadele etmeye çalışacağız, cevap vermeye çalışacağız demiştim. Zaman zaman iyi oynadığımız bir maç oldu. Oyunun bazen heyecanına kapıldık ve basit pas hataları yaptık. Oyun anlamında memnunum. Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zevkli bir durum. Skor olarak istemediğimizi alamadık ama oyun olarak memnun oldum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları