Mustafa Savaş; "Aydınlının Zenginleşmesini Büyükşehir İstemiyor"

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Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Aydın programı sonrası değerlendirmelerde bulundu.Aydın'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının Aydın'ın gelişip kalkınmasını istemediğini dile getiren Mustafa Savaş, "Aydınlı hemşehrilerimin zenginleşmesi büyükşehirin en büyük korkusu. Aydın zenginleşsin istemiyorlar. Gelişip kalkınması yönünde bir tek söylemleri yok. Biz yatırımlara engel olmayın artık Aydınlı zenginleşsin diyoruz, onlar da Aydın'da yatırım olmasın vatandaş sadece bize muhtaç kalsın diye korku salma peşindeler. Aydın'da kimse aç yatmaz demekten başka hiç bir açıklamaları yok. Tarım kenti, turizm kenti, termal kenti Aydın'da yatırımlar peş peşe gelecek herkes zenginleşecek diye bir tek söylemleri yok. Vatandaş kendilerine muhtaç olsun derdindeler ama asıl kendilerinin millete muhtaç olduğunu idrak bile edemiyorlar. Millete rağmen siyaset yapılamaz. Bunu 31 Mart akşamı görecekler" diye konuştu."Aydın'a böyle hizmet getirilmez"CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının makamını Aydın'a getirilecek yatırımların önünü tıkamak için kullandığına vurgu yapan Mustafa Savaş, "Aydın'da CHP' den istifa eden çok önemli isimler oldu. Hepsi de Büyükşehir Belediye Başkanının kendilerini engellediğini dile getiriyor. Neden bu açıklamaları yapıyorlar istifa eden bu önemli isimlerden bunları duyun. Büyükşehirin siyaseti hamaset ve yatırımları engellemek üzerine. Kendi belediye başkanlarıyla, muhtarlarla, üniversiteyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak iş yapamayan bakanlıklarımızla, iktidarımızla nasıl ortak iş yapsın. Böyle hizmet getirilmez Aydın'a" dedi."Bakanlıkların projesi için değişim şart"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyareti sonrası bakanların Aydın'a ziyaretlerinin arttığına dikkat çeken Mustafa Savaş, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Aydın'ı çok önemsiyor. Devletimiz Aydın'a son 16 senede eski parayla 23.5 katrilyon yatırım gerçekleştirdi. Bakanlarımızın Aydın'a düzenledikleri programlar da bundan dolayı çok önemli. Önce Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, daha sonra da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ilimize geldiler. Tarım ve turizm konularında çok önemli açıklamalar oldu. Dışişleri Bakanımız 2020'de düzenlenecek Dışışleri Bakanlığı Büyükelçiler Toplantısı' nın Aydın'da yapılabileceğini söyledi. Çok mutlu olduk. Bunlar bizim ikili ilişkilerimizle Aydın'a getirdiğimiz etkinlikler olacak. Mevcut Büyükşehir Belediyesi ilimizdeki altyapı sorunlarını çözmezse, ilin var olan sorunlarını artırırsa, Aydın'ı uluslararası bu etkinliklere nasıl alternatif bir merkez haline getirebilir bunu sorgulamak lazım. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı kurum ve kuruluşlarla diyalogdan kaçıyor, bu şekilde Aydın'a nasıl proje ve etkinlik getirilsin. Bakanlıklarımızın Aydın'a hak edilen hizmetleri getirmesi için Büyükşehir Belediye Başkanının değişmesi şart. Büyükşehir belediye başkanı olduğumda iktidarın elinden tutacak, seçimsiz geçecek 4.5 senelik o dönemde bahse konu bütün bu çalışmaları en kısa sürede elbirliğiyle hayata geçireceğiz inşallah""Gelecek projeksiyonunu ortaya koyacakları bir tek projeleri yok"CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının gelecek adına projeksiyon ortaya koyamayan bir başkan olduğuna vurgu yapan Savaş, "2014 te açıkladıkları 133 projenin sadece 13 ünü hayata geçirebilmiş bir belediye stratejik planlamadan anlamayan bir belediye yönetimidir. Ne yapacaklarını ne yapamayacaklarını dahi bilmiyorlar. 2023'e yönelik, 2053 ve 2071'e yönelik bir tek projeksiyonları yok. Bakanlarımızın Aydın ziyaretleri bu nedenle çok önemli, bu programlar da inşallah artarak devam edecek. Aydın bu avantajları artık sonuna kadar kullanabilmeli" şeklinde değerlendirmede bulundu. - AYDIN