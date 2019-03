Mustafa Savaş: "Çalışan Anneleri Unutmadık"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hayata geçirecekleri projeleriyle toplumun her kesimine dokunduklarını, çalışan annelerin daha fazla sosyalleşebilmeleri için onlara yönelik de özel uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi.Çalışan annelerin iş ve annelik arasında çok yoğun bir tempoyla gündelik yaşamlarını planlamaya çalıştıklarına dikkat çeken Mustafa Savaş, "Bence en zor iş annelik. Hem evin bütün sorumluluğunu üstleniyorlar hem de ailenin ekonomisine eşleriyle birlikte katkı sağlıyorlar. Biz babaların az da olsa kendimize özel vakit oluşturacağı zaman dilimleri mevcut. O fırsattı yaratabiliyoruz. Ama annelerin bu imkanı da çok kısıtlı. Bu nedenle hayata geçireceğimiz oyun ablaları projesi en çok anneleri mutlu edecek. Annelerin çocuklarını güvenle teslim edip program yapabilecekleri özel bir proje bu. Annelerimizin yükünü hafifletebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.Kreş ProjesiAnnelerin anlık acil işleri nedeniyle çocuklarını bırakabilecekleri özel kreşler kuracaklarının altını çizen Mustafa Savaş, "Proje hayata geçtiği andan itibaren oluşacak talebe göre özel planlamalar gerçekleştireceğiz. Kıymetli anneler için en kıymetli varlıklar her zaman için elbette yavrularımız. İlk etapta bu kreşlere çocuklarını teslim ederken de endişe duyacaklardır. Çünkü anneliğin doğasında bu var. Fakat bu uygulamanın sosyal yaşamlarını ne kadar kolaylaştırdığını zamanla kendileri yaşayarak tecrübe edecekler. Eşleriyle sinemaya gidebilecekler, arkadaşlarının doğum günü etkinliklerine katılabilecekler, sevgililer günü için eşleriyle özel programlar yapabilecekler. Çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri merkezler planlıyoruz. Aydın'ı her anlamda daha yaşanılır ve daha kolay bir büyükşehir yapmakta kararıyız" diye konuştu.Gönlün Rahat Dolaş ProjesiAydın'da merkezi noktalara, tuvalet, bebek bakım ve emzirme kabinleri kuracaklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Manyetik kart ile çalışacak bu merkezlerin kartlarını annelere vereceğiz, istedikleri zaman buralara rahatça girecek ve çocuklarının bakımlarını gerçekleştirebilecekler. Bu nedenle annelerimizin özellikle desteğini bekliyoruz." diye konuştu. - AYDIN