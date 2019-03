Mustafa Savaş, Fuat Akdoğan ile Basın Toplantısı Düzenledi

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan ile birlikte Kuşadası'nda basın toplantısı düzenledi.Kadınlar Denizi'nde gerçekleşen basın toplantısına AK Parti Aydın il başkanı Ömer Özmen , AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar ile mevcut belediye meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle partililer katıldı.Kuşadası'nın sadece Aydın'ın değil tüm Türkiye 'nin gözbebeği olduğuna dikkati çeken AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası'nın turizm pastasından daha fazla pay alması için ilçe ve büyükşehir belediyeleri olarak her şeyi yapacaklarını belirterek," Kuşadası herkesin, hepimizin gözbebeği ancak sorunlar yumağı haline getirilmiş. Göreve gelir gelmez öncelikle olarak Kuşadası'nın altyapı, trafik, otopak, altyapı, yol, kaldırım gibi sorunlarını çözeceğiz. Sorunu olmayan bir Kuşadası yaratarak, Kuşadası şehrinin tümünü bir cazibe merkezi haline getireceğiz. 2 yıl içerisinde hızlı bir şekilde yapacağımız yatırımlarla Kuşadası'ndaki ana sorunları çözeceğiz. Önemli projelerimiz var turizm alanında. Kuşadası'nı Termal bölgesi ilan edeceğiz, sağlık turizmiyle ilgili adımlar atacağız, spor turizmini geliştireceğiz. Kuşadası'nda ticari yaşamı canlandıracağız " dedi.-KAVGA DEĞİL UYUM OLACAK, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZAydın'ın, ilçelerinin ve Kuşadası'nın 5 yıldır büyükşehir ve ilçe belediyeleri kavgasından çok çektiğini kaydeden Mustafa Savaş, " Birlik ve beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalar yapacağız. Kesin olarak söylüyorum ki ilçe ve büyükşehir belediyeleri uyum içerisinde olacak, birlik ve beraberlik içinde çalışacak. 5 yılı ilçe ve büyükşehir çatışması yüzünden heba ettik. Bizim olduğumuz yerde kavga, çatışma olmaz, bizim olduğumuz yerde uyumlu çalışma olur. Şu anki belediye başkanı Kuşadası, Söke ve Efeler ile kavgalı. Bu ilçelerimiz hizmete ve yatırıma susadı. Büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanları ile kavga ediyor, arada olan halka oluyor, sıkıntıyı vatandaş çekiyor. Biz ortak akıl ve kararla şehirlerimizi yöneteceğiz. Hedefimiz burada yaşayan ve tatile gelenleri mutlu etmek. Niye kavga edelim. Örneğin plajlar var. Plajlarımız çok kötü durumda. Plajlarda esnafla rekabet etmek için büfeler konulmuş. Bizler esnafımızın rakibi değil destekçisiyiz. Bu tür olumsuzluklara izin vermeyeceğiz. Plajlarımızı ilçe belediyesine devredeceğiz. Sayın Fuat Akdoğan Kuşadası için büyük bir fırsat. Büyükşehir olarak plajlarımızı ilçe belediyesine devredeceğiz. Vatandaşımız lehine olan her türlü uygulamayı başlatacağız. Bizim yönetim anlayışımızda elimiz vatandaşın cebinde olmayacak, biz vatandaşımızın giderlerini azaltmak için uğraşacağız " diye konuştu.Basın toplantısında Kuşadası ve Aydın'da vatandaşların büyük tepkisini çeken su zamlarına da değinen AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aydın ve en önemlisi Kuşadası Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. Biz göreve gelir gelmez Nisan ayı içerisinde su ücretlerini yüzde 50 indireceğiz. Bu hem vatandaşımıza hem de otellerimize ciddi katkı sağlayacak. Biraz önce bir kahveye girdik, ayda 700 lira su parası ödüyormuş. Sanırsınız ki orası kahvehane değil de hamam. Bir hamama bile bu kadar su parası gelmez başka bir şehirde. İlk yapacağımız çalışmalarla Kuşadası'nda çeşmelerden içilebilecek suyu akıtacağız. Buna söz veriyorum. Şu an kullanılan su ile bırakın yemek yapmayı, duş bile alamıyorsunuz, dişlerinizi bile fırçalayamıyorsunuz. Hem de bu hiçbir şekilde kullanılamayan suya Türkiye'nin en pahalı suyu olacak. Göreve gelir gelmez Sarıçay Barajı'nın temelini atıp, hızla tamamlayıp, hizmete sokacağız. 1 milyar TL bütçeli bir yatırım olacak ve hükümet desteği ile yapılacak. Sayın Tarım Bakanımız Aydın'a gelip, buranın 2019 programına alındığı müjdesini verdi. Bu sayede hem ucuz su olacak hem de kullanılabilir, içilebilir su olacak. Büyükşehir belediyesinin kasasına günlük su parası olarak 1 milyon TL giriyor. Bu yılda büyükşehirin sadece sudan 365 milyon TL kazandığını ortaya koyuyor. Ancak böyle önemli bir gelire rağmen Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ 'nin yaptığı hiçbir yatırım yok. Geçenlerde Kuşadası'nda Arıtma ile ilgili bir tesis açıldı. Üstelik tam olarak hizmete girmeden açıldı. Bu bile ASKİ kasasından bir yatırım değil. Buranın kredisi iller bankası kaynaklı olarak bulundu ve buranın ihalesini de temelini de Sayın Esat Altungün yaptı "Toplantıda basın mensuplarından gelen soruları da cevaplandıran AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, " Büyükşehirin yaptığı herhangi bir hizmet yok. Örneği Kuşadası'nda Salı pazarına battı çıktı yapıldı. Altından da üstünden de gidersen aynı yere çıkıyorsun. Neyin battı çıktısı bu. Ayrıca o bölgeyi ikiye bölen, oradaki vatandaşların hiçbir görüşü alınmayan ve şimdi herkesin tepkisini çeken gereksiz ve sıkıntı yaratan bir yatırım. Biz çalışma yaparken mutlaka bölge halkına, mahalle halkına soracağız. Göreve geldiğimizde otogar yapacağız. Kuşadasıa otoğarının 5 yıldır yapılmaması da büyük eksiklik. Mevcut otogar Kuşadası'na yakışmıyor " diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: " Aydın, Kuşadası ve ilçelerimizin sorunlarını çözerken, belediyelerin dışında Hükümetimiz imkanlarını da kullanacağız. Bazı sorunlar sadece belediye imkanları ile çözülmez. Bu noktada hükümetimiz desteği devreye girecek. Biliyorsunuz bakanlarımız sürekli olarak Aydın'ı ve ilçelerini ziyaret ediyor. Aydın ve ilçelerine yapılacak yatırımların programları ve çalışmaları yapılıyor. Ancak, büyükşehir belediye başkanı bakanlarımızın ziyaretlerinden rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyor, bakan demek hizmet demek, bakan demek yatırım demek. Büyükşehir belediyesinin derdi yatırım ve hizmet değil, büyükşehir belediye başkanının tek derdi billboardlara afişlerini astırmak. Bunun içinde son 5 yılda 100 milyon TL harcadı. Yani halkın cebinden Özlem Çerçioğlu 'nun reklamı için 100 milyon TL harcandı. Kuşadası'nın doğal gazla ilgili vatandaş talebi var. Kuşadası bir an önce doğalgaz ile buluşmalı. Bunun gereğini yapacağız. İddiamız var, sözümüz var. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara borcumuzu ödeyeceğiz. Büyükşehir belediyesi ticari araçlarla ilgili büyük harçlar alıyor. Bunu ortadan kaldıracağız, makul seviyelere getirip, taksici ve ticari araç sahipleri üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Bunun yanında reklam ve işgaliye alanındaki fahiş harçları da makul standarta çekeceğiz. Şu anki tarifeler vatandaşı ve esnafı kazanç kapısı gören bir belediye anlayışının ürünü. Bunu ortadan kaldıracağız. Bir araştırma yaptırdım, araştırmada Aydın halkı tatil için başka şehirleri tercih ediyor. Öncelikle olarak Aydın halkını tatil için Kuşadası ve Didim gibi bölgeleri tatil yapmaya hazır hale getireceğiz. Yerel yönetimin iktidar ile birlikte uyum içerisinde çok önemli çalışmalar yapacağız, Kuşadası turizmini yeniden ayağa kaldıracağız. Tariş alanında tek bir yeni inşaat yapmayacağız, yeni bir yapılaşma olmadan, içindeki eski binaları koruyarak, düzenleme yapacağız. Burayı hemen bitişikteki ilçe belediyesine ait toprak saha ile birleştireceğiz " - AYDIN