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Mustafa Savaş'ın Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

09.08.2019 18:29 Mustafa Savaş'ın Kurban Bayramı mesajı
AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sevenlerin bir araya geleceği, dargınlıkların son bulacağı, mutlulukların paylaşılacağı bir bayram yaşamak en büyük temennimiz.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını yaşamaları için gece gündüz demeden çok yoğun bir tempoda çalışacak olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilgili tüm personeline en derin şükranlarımı sunuyorum.

Sağlıklı, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle kıymetli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam Aleminin aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun" - AYDIN

Kurban Bayramı, Mustafa Savaş, AK Parti, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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