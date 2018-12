04 Aralık 2018 Salı 13:21



AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Kadın annedir, eştir, kardeştir, evlattır. Kadınlarımız gazidir, kadınlarımız şehittir. Biz kadınlarımızla her zaman gurur duyduk duymaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkiye'yi gelecek yüzyıllara damga vuran, yeniden güçlü ve büyük bir ülke yapabilmek için AK Parti iktidarı olarak büyük çabalar verdiklerini ve bu mücadelede kadınlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Mustafa Savaş, "Gelişen, büyüyen ve daha fazla kalkınan Türkiye'yi kadınların ve erkeklerin güçlü işbirliği ile inşa ediyoruz. Bizler milletçe kadınlarımıza güveniyoruz. AK Parti olarak kadınlarımızın her alanda büyük başarılar elde edeceği inancındayız. Cumhuriyetimiz, Meclisimiz, demokrasimiz, parti yönetimimiz, iş ve sanat dünyamız ve akademik kalkınmamız kadından ayrı düşünülemez. Kadın annedir, eştir, kardeştir, evlattır. Kadınlarımız gazidir, kadınlarımız şehittir. Biz kadınlarımızla her zaman gurur duyduk duymaya devam edeceğiz. Kadınlarımız bu denli önemliyken de onlara yönelik şiddet olayları asla kabul edilemez. İktidar olarak yasalar çerçevesinde bunu da engellemekte kararlıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kadınlarımızla birlikte dünyanın en saygın devletlerinden birisi yapıp, geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - AYDIN